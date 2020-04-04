كايتي بيري تكشف جنس مولودها الأول من أورلاندو بلوم.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة ​كايتي بيري​عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عن جنس مولودها الأول من خطيبها النجم ​أورلاندو بلوم​، بطريقة طريفة.

ونشرت بيري صورة لبلوم ووجهه مغطى بالكريمة المخفوقة، باللون الوردي، وعلّقت: "إنها فتاة".

وكانت بيري قد أعلنت في بداية شهر آذار/مارس الماضي، حملها بمولودها الأول من بلوم، عبر فيديو كليب أغنيتها Never worn white، التي طرحتها عبر ساعتين.

وظهرت بيري في الفيديو كليب بفستان أبيض وبطن منتفخ، مؤكدة في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة، أن حملها ليس تمثيلاً للفيديو كليب، بل حقيقة.

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