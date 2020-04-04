إليسا تهاجم المسؤولين: "بالن بمليارات سد بسري"

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الفنانة ال​لبنان​ية ​إليسا​ المسؤولين في الحكومة اللبنانية، بعد قرار المضي قدماً في تنفيذ مشروع بناء ​سد بسري​، جنوب لبنان، مشيرة إلى ضرورة التفكير في مساعدة اللبنانيين، بعد بقائهم في المنزل للوقاية من ​فيروس كورونا​، وأن الهدف من وراء ذلك بأن الناس لم يتظاهروا في ظل هذه الظروف الصعبة.

وكتبت إليسا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "بأيا دولة بالعالم عم تجتمع الحكومة لتقر سدود بها الظروف، بس لأنو الناس ببيوتن وما رح يتظاهروا ؟ بدل ما يفكروا يساعدوا الناس اللي مش قادرة تأمّن أكل وشرب، بالن بمليارات سد بسري اللي ما رح يجينا منو إلا دمار البيئة بلا فايدة! طيب هيدي عمالة للعملة وهدم البيئة؟".

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