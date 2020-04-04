بينك تخضع للإختبار.. فهل أُصيبت بفيروس كورونا؟

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت ​النجمة بينك​ إصابتها ب​فيروس كورونا​، قبل أن تحول نتائج إختبارات أجرتها للمرة الثانية سلبية الإصابة.

وقالت بينك، في بيان نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إنها أجرت إختبارات أظهرت نتائجها إيجابية إصابتها بالفيروس.

وأضافت: "قبل أسبوعين، ظهرت على ابني جيمسون البالغ من العمر ثلاث سنوات أعراض كوفيد-19. ولحسن الحظ، حصل طبيب الرعاية الأولية لدينا على نتائج الاختبارات، وكانت نتائجي إيجابية".

وتابعت بينك: "قبل بضعة أيام فقط تم إعادة إختباراتنا، ولحسن الحظ ظهرت النتائج سلبية للفيروس".

وتبرعت بينك بمبلغ 500 ألف دولار، لصندوق الطوارئ بجامعة تمبل في فيلادلفيا على شرف والدتها، جودي مور، التي عملت هناك لمدة 18 عاماً، في مركز زراعة القلب، الى جانب 500 ألف دولار أخرى لصالح صندوق الأزمات المعني بمواجهة فيروس كورونا، في مدينة لوس أنجلوس.

وهاجمت بينك إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، قائلة: "إنها مهزلة مطلقة وفشل حكومتنا في عدم جعل الإختبار متاحاً على نطاق أوسع... يجب أن نجعل الاختبار مجانياً ويمكن الوصول إليه على نطاق أوسع، لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا".