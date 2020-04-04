تراند اليوم : اختفاء فنانة مصرية شهيرة بعد إعلان إصابتها بـ كورونا !

حالة من التساؤلات بدأت تفرض نفسها حول مصير فنانة مصرية شهيرة بعد تأكد إصابتها بـفيروس كورونا.

واختفت الفنانة المصرية رولاء محمود بشكل كامل عن مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت إصابتها بفيروس كورونا.

وآخر منشور لرولا محمود – التي تقيم في بريطانيا – كان قبل 10 أيام ، ومن وقتها لم تظهر تماما .

ما زاد من حالة الترقب أن المنشور الأخير لرولا حمل الكثير من الأخبار السيئة وأبرزها تدهور حالتها الصحية، حيث قالت: لست بخير على الإطلاق .. الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأسبوع الماضي إلى 10 أيام تزداد سوءًا في الوقت الحالي .. هل يعرف أي شخص المستشفى الذي يجب أن أزوره لاختبار فيروس كورونا؟ .. أنا أعيش في أوكسفوردشاير .. أنا آسفة لمشاركة مثل هذه الأخبار السيئة.

وأضافت: مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ .. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص.