تراند اليوم : فنان شهير يصدم الجميع بصورة طفله من ممثلة إباحية .. صور

ونشر الفنان العالمي “درايك”، صورا لابنه “أدونيس”، للمرة الاولى ليعرف محبيه بعد أن أبقى ولادته سرية خصوصا انه أنجبه من علاقة عابرة أقامها مع الممثلة الاباحية “صوفي بروساوكس”.
وظهر درايك وهو يحمل طفله الصغير لكن المتابعين علقوا على عدم وجود شبه بينهما فلون بشرة الطفل بيضاء كما أنه يمتلك شعر مجعد أشقر اللون وعيون زرقاء.
كما فاجأ درايك بصورة له مع ابنه ووالدة ابنه صوفي اضافة الى مجموعة صور قديمة لاهل درايك وأرفقه هذه الصور بتعليق عبّر فيه عن اشتياقه لطفله الذي لا يستطيع رؤيته لانهما منعزلين في مكانين مختلفين بعد انتشار فيروس كورونا.
وتسائل جمهوره عن أن الطفل الذي أنجبه من الممثلة الإباحية ابنه هو خاصة أنه لا يشبهه في أي شئ، وهو ما لم يرد عليه الفنان.