إصابة 15 من الطاقم الطبي بـ “الكورونا” بمركز علاج سرطان في القاهرة.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 08:55 صباحاً - كشفت نقابة أطباء مصر، عن إصابة 15 من الطاقم الطبي بمعهد الأورام في القاهرة بفيروس كورونا المستجد.
وقال مصدر مسؤول في النقابة، إن التحاليل أكدت إصابة 15 من الطاقم الطبي بمعهد الأورام بالقاهرة بفيروس كورونا، مضيفا أن المصابين 4 أطباء و11 من طاقم التمريض، وفقا لـ “العربية نت”.
من جهته، علق مدير المعهد القومي للأورام في مصر، الدكتور حاتم أبو القاسم، قائلاً في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “الحكاية” المُذاع عبر “MBC مصر”، مساء الجمعة، إن المعهد سيتم غلقه حتى اليوم السبت، أمام المرضى لتطهيره وتعقيمه.
يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت، الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 985 حالة بعد تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، وارتفاع عدد الوفيات إلى 66 بعد تسجيل 8 حالات وفاة.
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