قصي خولي يسخر من شائعة مقتله: “يحرق حريشون”

متابعة بتجــــــــرد: انتشرت قبل ساعات شائعة وفاة النجم السوري قصي خولي، وذهبت الشائعة إلى التأكيد أن خولي فارق الحياة بشكل صادم.

وتم تداول الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فسارع قصي خولي للرد بطريقة مباشرة، من خلال صفحته الرسمية في موقع “إنستجرام”. وعبر خاصية “السوتري” نشر صورة للخبر وأرفقها بتعليق جاء فيه: “العمى ايمتى صار هذا الحكي؟؟؟ والله ما خبروني أو هيك صار معي، يحرق حريشون هالمواقع أكيد بتعرفوا شو يعني يحرق حريشون بالسوري، هي بتجي بمعنى يفضح عرضون، كمان اتقل شوي اذا بدكن الحقيقة”.

يذكر أن الشائعات تطارد قصي خولي بشكل كبير في الفترة الأخيرة، إلا أن هذه الشائعة كانت الأقسى لأنها روجت لمقتله وانتشرت على نطاق واسع قبل ساعات.

Advertisements

على صعيد آخر، انشغل قصي خولي في الفترة الماضية وقبل انتشار فيروس كورونا، بتصوير مشاهده في مسلسل “عشرين عشرين” الذي سيخوض به السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل.

ويعتبر هذا المسلسل هو الثاني الذي يجمع بين قصي خولي ونادين نجيم، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.