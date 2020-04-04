هيا الشعيبي في سوق الخضار بالكويت..هل قصدت الرد على حياة الفهد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، على توثيق جولتها في سوق الخضار، لتؤكد توفر الخضار، ومنها البصل في أحد الأسواق بأسعارها الحقيقية، وذلك بعدما فجرت الفنانة حياة الفهد أزمة الفترة الماضية لارتفاع الأسعار وهو ما أثار أزمة كبرى.

وقالت هيا، في الفيديو المتداول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا البصل على ثلاثة ونصف دينار و مكود، وخيشة الثوم بأربع دنانير، نعمة وخير من الله".

وتابعت الشعيبي: "البصل خلص البصل خلص لا إله إلا الله، البلدية على روسهم، وغير المتطوعين، وبصراحة أنا أقول الصدق 65% من شبره الخضار أجانب، والوضع زين وكل شيء متوفر".

جاء توثيق هيا، لجولتها في سوق الخضار وكشف الأسعار الحقيقة، بعدما وجهت حياة الفهد، اتهاما للتجار باستغلال أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم أجمع لرفع الأسعار، حيث قالت إن أحد الوافدين باع لها ذات يوم "خيشة بصل" بنحو 12 دينارا كويتيا، واصفةً ما حدث بأنه يشبه شراء المخدرات.

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وكانت حياة الفهد، تحدثت في أحد البرامج التلفزيونية، وهي غاضبة، وبصوت مرتفع مطالبة بإخراج المصابين بكورونا من غير الكويتيين خارج الكويت، قائلةً: "حنا ملينا وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم .. اطلعهم واقطهم برا والله واقطهم بالبر .. أكلوا الخير ولعبوا واستانسوا خلاص يخرجون برا".

على الجانب الآخر، تعرضت هيا، مؤخراً لبعض الانتقادات بسبب استخدامها مصطلح "خداماتها"، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها سكينة التي أصبح عمرها ثلاث سنوات، وعبرت الفنانة عن سعادتها بهذه الاحتفالية ووجهت لها كلمات التهاني والتبريكات.

ونشرت الشعيبي عبر حسابها في إنستغرام مقطع فيديو من الاحتفال وكتبت معلقة: "سكينه حبيبتي بنتي كملت 3 سنين في عز الحظر احتفلنا فيها أنا وأبوها وخوانه وخداماتها".

كما كشفت الشعيبي خلال لقائها مع الإعلامي هشام الهويش، عن قصة عرضها تبني الطفلة المعنفة، وأكدت أنها كانت تعني ما قالته وأنها مستعدة لتربية الطفلة مع أبنائها، بعدما صدمها الفيديو الذي ظهرت فيه خلال تعنيفها الشديد من والدتها، مبدية استغرابها من وجود هذه النوعية من الأمهات وكيف يستطعن القسوة على أبنائهن.