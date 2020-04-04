أصايل البيشي: "ليش كنت كيس زبالة جالس ولا إيه".. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت مغنية الراب السعودية أصايل البيشي، "لايف" مع جمهورها عبر حسابها على "إنستغرام" حيث تلقت أسئلتهم وأجابت عليها خلال فترة الحجر المنزلي التي تقضيه مع شقيقتها "آية البيشي" محتفلة ببدء عامها الـ 26.

وقالت أصايل إنها تحب الفنانة السورية أصالة كثيرًا، مردفًة: "صوت أصالة جميل ويدخل على المخ وهي من الأصوات الطربية القوية"، وبيّنت في ردها على أحد المتابعين الذي حاول ترشيح أحد المطربين لها لسماعهم: "لا أحس إني هسمع بتمعن لو حد رشحلي لازم أختار من أسمع له بنفسي".

وأكدت أصايل البيشي، أنها لا تفكر في الزواج وذلك بعدما عرض عليها أكثر من شخص الزواج خلال "اللايف"، مبينًا أنها تتمنى الإنجاب، فقالت: "لكن أبغى أجيب بيبي ما بعرف كيف؟".

وأشارت "البيشي" إلى أن لها "ستايل" في الاستماع للرابر الأجانب، وذلك عندما تحدث أحدهم عن الرابر العالمي "إمينيم"، منوهًة أنها ليست مختلفة في اختياراتها فقالت: "لا أسمع إمينيم ولكن أحب أغنية له مع ريهانا"، وأوضحت أنها لم تنتقده لأنه "أبيض"، فقالت: "ما انتقدته لإنه أبيض ما انتقدته أصلًا أنا قلت لا أسمع له".

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وردّت على متابع أحرجها بالقول: "شايفينك اليوم نظيفة"، فقالت: "ليش كنت كيس زبالة جالس ولا إيه"، وأكدت أنها جهزت أغنية جديدة لكنها لم تسجلها بعد وستعلن عن التفاصيل عندما يقترب موعد طرحها مردفًة: "لسه ما سجلت الأغنية الجديدة ولما يفكوا الحظر أروح أسجل وأطرح علطول وقبل ما أطرح الأغنية أو الفيديو كليب هقولكم على حسابي".

وعن حياتها الشخصية ودخول المطبخ قالت: "أحب أطبخ ولكن حاليًا راكدة وبتفرج على فيديوهات لحين يجي رمضان وهجلد المطبخ".

وكانت أصايل البيشي قد أحدثت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة بسبب غنائها في كوفي شوب بالمملكة العربية السعودية؛ إذ انتشر لها مقطع من الفيديو كليب الذي حمل عنوان "أنا بنت مكة"، على نطاق واسع، وظهرت وهي تغني في الكوفي شوب باللغتين العربية والإنجليزية على موسيقى غربية، كما ظهر معها شباب وبنات بأعمار مختلفة يؤدون بعض الرقصات على أنغام الموسيقى، الأمر الذي أثار غضب مواطني المملكة.