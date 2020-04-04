فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة: حلمت إنهم وجدوا في دمي علاج كورونا .. والسيسي كان بيديني لبن عشان أعالج المصريين

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أثارت فنانة مصرية شهيرة موجة من الجدل بعد إعلانها اكتشاف علاج فيروس .

وكشفت الفنانة المصرية زينة عن رؤيتها لحلم عجيب اكتشفت فيه أنهم وجدوا اجساما مضادة صالحة لعلاج داخل خلايا دمها.

وأضافت: في الحلم أيضا استقبلني الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يعطيني حليب وشيكولاتة لزيادة دمي من أجل علاج المصريين .

وتابعت: حلمت أيضا أن الدول كانت ترسل الطائرات لكي تأخذني لأعالج شعوبها لكني رفضت وبقيت في مصر لأعالج أقاربي والمصريين ثم أنقل العلاج لبقية دول العالم.

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