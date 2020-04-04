تراند اليوم : فنانة: حلمت إنهم وجدوا في دمي علاج كورونا .. والسيسي كان بيديني لبن عشان أعالج المصريين

أثارت فنانة مصرية شهيرة موجة من الجدل بعد إعلانها اكتشاف علاج فيروس كورونا

وكشفت الفنانة المصرية زينة عن رؤيتها لحلم عجيب اكتشفت فيه أنهم وجدوا اجساما مضادة صالحة لعلاج فيروس كورونا المستجد داخل خلايا دمها.

وأضافت: في الحلم أيضا استقبلني الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يعطيني حليب وشيكولاتة لزيادة دمي من أجل علاج المصريين .

وتابعت: حلمت أيضا أن الدول كانت ترسل الطائرات لكي تأخذني لأعالج شعوبها لكني رفضت وبقيت في مصر لأعالج أقاربي والمصريين ثم أنقل العلاج لبقية دول العالم.

