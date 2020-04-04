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كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 06:56 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورا جديدة، عبر خاصية “الستوري” على حسابها على انستغرام، خلال تواجدها على اليخت وسط البحر.
كما نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خطيب ياسمين صبري، نفس الصورة التي نشرتها ياسمين ما يوضح أنهما متواجدان مع بعضهما في المكان ذاته.
يُذكر أن أحمد أبو هشيمة أعلن عن خطوبته من ياسمين صبري، بعدما تداول الجمهور نبأ ارتباطهما بسبب نشرهما صور وضحت وجود علاقة بينهما، وأكد أن حفل الزفاف سيكون خلال فترة قريبة.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الكورونا.. ياسمين صبري واحمد ابوهشيمة في رحلة بحرية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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