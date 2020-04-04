كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 06:56 صباحاً - وجهت الفنانة الاماراتية احلام نصيحة الى متابعيها بالوضوء وذلك في تغريدة عبر حسابها على تويتر. فقد كتبت احلام في تغريدتها: “حينما تغسل يديك خوفاً من الكورونا اكمل وضوئك خوفاً من الله”. غير ان رد متابعي احلام جاء بطريقة غير متوقعة، حيث كتبت الكثيرين: “حينما تلبسين حجابك اثناء الصلاة اكملي لبسه طوال الحياة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر احلام: “اكمل وضوئك خوفاً من الله”… ومتابعوها يردون بطريقة غير متوقعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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