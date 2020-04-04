ميريام فارس داخل الحجر المنزلي مع ابنها جايدن

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة شبه واضحة لوجه إبنها "جايدن".

وظهر إبنها في الصورة، وهو يختبئ في علبة ألعاب ذات واجهة شفافة، واضعًا يديه على عينيه، وعلّقت ميريام على الصورة، قائلة: "مكان جديد للاختباء".

ومن ناحية أخرى أحيت مريام فارس في وقت سابق حفلا غنائيا ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض المقام في المملكة العربية السعودية وتألقت بأغنية حبيبي سعودي والتي قامت بطرحها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على عدد مشاهدات كثيرة.

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