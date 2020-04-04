نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة شبه واضحة لوجه إبنها "جايدن".
وظهر إبنها في الصورة، وهو يختبئ في علبة ألعاب ذات واجهة شفافة، واضعًا يديه على عينيه، وعلّقت ميريام على الصورة، قائلة: "مكان جديد للاختباء".
ومن ناحية أخرى أحيت مريام فارس في وقت سابق حفلا غنائيا ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض المقام في المملكة العربية السعودية وتألقت بأغنية حبيبي سعودي والتي قامت بطرحها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على عدد مشاهدات كثيرة.
قد يهمك أيضا:
ميريام فارس تؤكد التزامها بـ"الحجر المنزلي"
المملكة العربية السعودية تُعلِّق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين بسبب تفشّي "كورونا"
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس داخل الحجر المنزلي مع ابنها جايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.