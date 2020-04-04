نشرت الفنانة يسرا مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة. ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأصفر بالقماش الدانتيل. أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. Advertisements قد يهمك أيضا: يسرا تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد طلب مايا دياب محمد رمضان يثير الجدل على إنستجرام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تخطف الأنظار بفستان أصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.