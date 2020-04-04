شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تسافر العين السخنة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة ياسمين عبد العزيز للسفر إلى العين السخنة خلال أيام لتستكمل تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث مسلسلها "ونحب تانى ليه"، ورغم الحظر بسبب وجود فيروس كورونا والأزمة التى تمر بها البلاد، إلا أن أسرة العمل تحرص على تصوير بشكل يومى حسب الخطة المتفق عليها وسط تعقيمات اللوكيشن ومواقع التصوير، وتجمع مشاهد السخنة بينها وبين الفنان كريم فهمى وآخرين من النجوم ومن المقرر أن يعرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل.

ويدور المسلسل حول ياسمين عبد العزيز التي تجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.

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وكانت ياسمين عبد العزيز قد كشفت عن البرومو الدعائى الأول ملسلسلها الرمضانى المقبل "ونحب تانى ليه"، وظهر في البرومو الفنان كريم فهمى، وشريف منيروهو يقول لها في إحدى المشاهد "انتٍ طالق"، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي درامي، حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.