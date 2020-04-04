شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدى محترفة مكياج لعمليات نصب نيللى كريم فى "100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة علا رشدى تصوير مشاهدها في مسلسل بـ100 وش، للنجمة نيللى كريم وآسر ياسين والتي تنظم لهم عمليات النصب المحترفة التي يقومون بها من خلال وضع مكياج لتغيير ملامحهم لشخصيات النصب التي يجسدونها في المسلسل وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى.

وتتابع مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى إجراء عمليات مونتاج الحلقات الأولى من العمل، الذى يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالى، بالتزامن مع التصوير، وذلك ليكون المسلسل جاهز للعرض خلال الأيام المقبلة، كما عدد ساعات التصوير، مع تشديد الإجراءات الاحترازية وتعقيم معدات التصوير، وجميع الأغراض التي يستعملها فريق العمل، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير مواقع التصوير التي تشرف عليها شركة انتاج العدل جروب بنفسها .

Advertisements





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب .

وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية، وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها‪.

وتشارك علا رشدى فى مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، للمخرج مصطفى فكرى، تأليف عمرو محمود ياسين ويشاركها فى بطولة العمل كريم فهمى، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغنى.