فيديو| جومانا مراد تشكر حكومة الإمارات لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة جومانا مراد فيديو عبر حسابها على إنستجرام، يغني فيه الفنان حسين الجسمي لسوريا.

وعلقت على الفيديو: "تحية من القلب للإمارات وحكامها وحكومتها على احتوائهم الدائم واهتمامهم بالمقيمين والمغتربين على أراضيهم بزمن الكورونا وفي كل الأوقات وبدون تفرقة بين الجنسيات أو الأديان".

يذكر أن الفنانة السورية جومانا مراد منشغلة حاليا بتصوير دورها في مسلسل دهب عيرة مع يسرا، إخراج سامح عبدالعزيز.