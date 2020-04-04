يارا تلتقى بجمهورها لايف على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تلتقى المطربة اللبنانية يارا بجمهورها، اليوم السبت 4 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في بث مباشر، على تطبيق "تيك توك".

ونشرت يارا بوسترًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظروني إن شاء الله 4 إبريل، الساعة 10 مساءً، بتوقيت السعودية، في بث مباشر على تيك توك".

يذكر أن الفنانة اللبنانية يارا، نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها وهي تغني أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت".

الأغنية من كلمات وألحان طارق أبو جودة، وعلقت يارا على المقطع قائلة: "جديد أغنيتي خليك بالبيت، وإن شاء الله تعجبكم والكل بيكونوا بالبيت ويلي مش بالبيت ابعتوله هالأغنية".