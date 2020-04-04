عابد فهد يعايد زوجته في عيدها عبر تقنية الـVideo Call

اضطر الفنان عابد فهد معايدة زوجته الإعلامية زينة اليازجي في عيد ميلادها بطريقة مختلفة هذا العام، بسبب احتجازه في لبنان منذ أكثر من 20 يومًا.

وقد نشرت اليازجي فيديو على حسابها الخاص في انستغرام ظهرت خلاله وهي بجانب قالب الحلوى، بينما يقوم زوجها الفنان عابد فهد بالغناء لها مباشرة عبر الـ Video Call، وعندما انتهى طلبت منه مازحة بأن يقوم بالنفخ على الشمعة لإطفائها.

وأرفقت اليازجي الفيديو بنص قالت فيه: "الله يقرب البعيد غريبة هذه الدنيا! و غريب قدرتنا على التأقلم، و تحويل الألم الى أمل. عيد ميلادي في زمن التباعد_الاجتماعي ‬و‫#الكورونا‬ كان مزيجا غريبا من المعايدة عن بُعد والاحتفالات الرقمية. عابد محجوز في لبنان حيث كان في تصوير مسلسل الساحر و تم ايقاف التصوير ولكن ايضا الطيران!".



أما عن احتجازه في بيروت بسبب تصوير المسلسل الرمضاني "الساحر" الذي يجمعه بالممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا فأكد الممثل السوري عابد فهد ان مسلسل قد لا يرى النور في رمضان المقبل، إلا إذا استانف التصوير وفق شروط تضمن سلامة الممثلين وفريق العمل.

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وقال في اتصال هاتفي مع برنامج " انا هيك" مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان "انا محجور في فندق في لبنان منذ 20 يوماً وننتظر قرار وزارة الداخلية لفك الحصار الصحي والعودة إلى التصوير لنطل على جمهورنا في رمضانِ".

وعما إذا متفائلاً بعرض مسلسله في رمضان قال"‏ حتى الآن لن أطل في رمضان ونحتاج عناية فائقة لنستطيع العودة".



وأكد عابد انه لم يصور سوى ٣٥ بالمئة من مشاهده ما يجعل الاستمرار في التصوير للحاق بالموسم الدرامي صعبا جدا.



كما اشار إلى انه لم ير أسرته الموجودة في دبي منذ ثلاثة اشهر وانه يتواصل معهم يومياً، وأن ابنه يوصيه دائماً باتخاذ كل إجراءات الوقاية.

