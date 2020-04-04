ماذا وعد أحمد حلمي زوجته منى زكي بعد الخروج من الحجر المنزلي؟

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كشفت النجمة منى زكي في حوار أجرته مع مجلة " enigmamagazine"، عن أمور خاصة بعلاقتها بزوجها وبأولادها، وانتهى الحوار الذي أجري عبى الهاتف بسبب ظروف الحجر المنزلي بوعد قطعه أحمد لمنى.
وقالت منى: "أنا وأحمد أصبحنا أصدقاء أكثر من أننا زوجين" وخلال الحوار تحدثت منى عن بعض الأمور الخاصة بعلاقتهما مع أولادهما، منها أنهما لديهما نظام خاص، مثلا عندما تنشغل منى في تصوير أعمال يحاول أحمد أن يتواجد مع الأولاد، والعكس يحدث عندما يكون هو مشغولا، لذا يحاولان دائما التواجد مع أولادهما.
وعن علاقتها بزوجها، أكدت منى أنها وأحمد لم يسافرا بمفردهما منذ فترة طويلة، لكن حلمي تدخل وأوضح أنه كثيرا يحاول أن يجد وقتا للسفر سويا لكنها دائما تقول إنهما لا يستطيعان ترك الأولاد.
وأوضحت منى أن حلمي يتهمها أنها ملتزقة بأولادها، مؤكدة أنه إذا فاجأها برحلة لن ترفض، وتكون رحلة سريعة، ووعدها حلمي عندما تعود حركة الطيران أنه سيحضر لرحلة لهما.
يذكر أن أحمد حلمي ومنى زكي احتفلا بزواجهما في مايو من عام 2002، وأثمر الزواج عن 3 أبناء، هم لي لي وسليم ويونس.
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