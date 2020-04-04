أول ظهور إعلامي لشقيق عمرو يوسف... هل يشبهه؟

حلّ الفنان عمرو يوسف وشقيقه ضيوفًا على الحلقة الثانية من برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، عبر قناة ON. وفي أول ظهور إعلامي له، حلّ علي يوسف شقيق عمرو يوسف ضيفًا خلال الحلقة، وتحدّث عن كواليس علاقته بشقيقه، والمواقف الطريفة التي تجمعهما سويا. Advertisements يشار إلى أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش حل ضيفا على أولى حلقات البرنامج التي عرضت أمس، وقدّم مع فاهيتا مجموعة من الأغنيات.



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