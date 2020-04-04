رامي إمام يتحدّى أولاده بهذا الفيديو

شارك المخرج رامي إمام عبر حسابه على انستغرام فيديو للقطات مختلفة تجمعه بأولاده خلال ممارستهم ألعاب رياضية مختلفة، خلال وجودهم في الحجر المنزلي.

وعلّق إمام على المنشور كاتبًا: "خلينا نعترف يا جماعة كلنا دلوقتي إن القعدة في البيت خلتنا نعرف قدرتنا الحقيقية علي الصبر والتحمل عاملة ازاي.. وقد ايه اللي واحد شافه في حياته كوم واللي بيشوفه دلوقتي كوم تاني".

تابع: "إنما برضه فيه جانب حلو وإيجابي.. لما أنت وولادك تتحدوا بعض في كل أنواع اللعبات الممكنة وتوصل بيكم المرحلة إلى أنكم تكونوا شبه في معسكر رياضي.. ده برضه شيء مش وحش.. أصبح شعار المرحلة دي (آل إمام تتحدي الملل)".

على صعيد الفني، انتهى رامي إمام، مؤخرًا، من تصوير مسلسل "فلانتينو"، الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، والذي من المقرر ‏عرضه في موسم رمضان 2020‏‎.‎

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مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى ‏المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.