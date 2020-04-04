بالتفاصيل: خالد راغب علامة ينجو بمعجزة انقلبت سيارته رأساً على عقب



نجا ابن الفنان راغب علامة خالد.بأعجوبة من حادث سير مروع، حيث انقلبت سيارته على اوتوستراد الضبية شمال بيروت.

وقد انقلبت سيارته رأسا على عقب، إلا أنه خرج سليماً ولم يصب بأذى. ولطمأنة محبيه، سجّل خالد فيديو عبر حسابه على انستقرام، أكد فيه أنه لم يصب بأذى وأنه بخير. سيارة ابن راغب علامة وسارع محبو راغب للاطمئنان على خالد والتنبيه من خطورة القيادة بسرعة، خصوصاً ان تحقيقات قوى الأمن اثبتت أن السيارة التي اصطدمت بسيارة خالد كان سائقها يقود بسرعة قصوى. Advertisements

وتساءل كثيرون عن سبب خروج خالد من البيت وعدم التزامه بالحجر المنزلي. وفي اول تعليق له على حادث ابنه؛ كتب راغب علامة عبر حسابه على تويتر:

‏الحمد لله حباً

الحمد لله شكراً

الحمد لله رجاءً وطاعةً

الحمد لله دائماً وأبداً

الحمد لله

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