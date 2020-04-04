شاهد… قمر في وصلة رقص جديدة: “فين السقفة العالية”

كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 04:57 صباحاً - أطلت الفنانة اللبنانية قمر بقناع في احدث مقطع فيديو لها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت قمر في الفيديو وهي ترقص بفستان قصير ومفتوح عند الصدر على انغام اغنية “الناس شايفينك بطريقة” للفنانين المصريين تامر حسني وعلياء حسني.

وعلقت قمر على الفيديو كاتبة: “فين السقفة العالية???????????????? والقلوب” في إشارة الى قول تامر حسني في الفيديو “عايزين صقفة لـ عليا”.

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وكانت قمر قد عبرت في تدوينة سابقة عن أمنيتها ان تعود الحياة كما كانت سابقا اذ نشر فيديو لها وهي ترقص في احد الملاهي وكتبت: “عبالي نام واصحى ولاقي الحياة مشرقة وحلوة ويروح هل وباء مع الناس للي داخلها وباء ونرجع لحياتنا الحلوة ونفرفش ????????????“.