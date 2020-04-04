كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 04:57 صباحاً - حاول الفنان المصري امير كرارة تسلية متابعيه بأسلوب جديد وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد نشر امير كرارة صورة جماعية له مع أصدقائه في مرحلة الطفولة، وعلّق كاتبا: “أنا مين.. الصف-1-2-3 رقم كام من اليمين.. أهو نتسلى”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر أمير كرارة يسأل متابعيه: أنا مين؟.. هل تستطيع التعرف عليه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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