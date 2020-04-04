إصابة نجل جوليا بطرس بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النائب اللبناني، ​إلياس بو صعب، زوج النجمة جوليا بطرس، عن إصابة نجلهما الأكبر بفيروس كورونا المستجد في لندن.

بوصعب كشف عن إصابة نجله-في تصريحات لبرنامج «صار الوقت»- عبر شاشة MTV قائلاً: «ابني أصيب بفيروس كورونا في لندن مثله مثل 70 % من طلابنا هناك، واشكر الله على سلامته وأدعو لسلامة الجميع هناك».

فانز جوليا على الفور شنّوا حملة مساندة للفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لنجلها الصحة والسلامة والشفاء العاجل، داعين أن يعود لحضن عائلته في لبنان قريباً بكامل صحته.

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يُذكر أن جوليا بطرس متزوجة من وزير الدفاع اللبناني السابق الياس بو صعب، الذي احتفلت بزفافها عليه عام 1996، ورُزقت منه بولدين هما «سامر وطارق».

من ناحية أخرى، كانت أغنية «جايي تودعني» آخر ما طرحته جوليا بطرس على الساحة، وهي من كلمات نبيل أبو عبدو، ألحان زياد بطرس وتوزيع داني حلو.

«غابت شمس الحق» كانت أول أغنية تطرحها جوليا، وكانت بعمر الـ17 عاماً، ثم انطلقت بعدها، واشتهرت بأغانيها الوطنية في الثمانينات والتسعينات، وبعد الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان2006، قامت بإنشاء مشروع أحبائي وهو عبارة عن مجموعة من الحفلات التي أحيتها في الوطن العربي، وتبرعت بريع هذه الحفلات بالإضافة إلى بيع الأقراص المضغوطة إلى عوائل الضحايا الذين سقطوا في هذه الحرب، حتى أنها حصلت في يوليو 2007 على وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط لنشرها ثقافة المقاومة عبر أعمالها الفنية.