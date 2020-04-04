كيف يبدو النجم أميتاب باتشان وسط حظر كورونا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

مع بقاء الهند بأكملها مغلقًة لمدة 21 يومًا بسبب حظر فيروس كورونا، بدأ الناس في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة التحديثات والتواصل مع أحبائهم بشكل رقمي.

بصرف النظر عن رفع مستوى الوعي حول الفيروس التاجي الجديد ، يشارك مشاهير بوليوود أيضًا من وقت لأخر، لمحات من حياتهم اليومية، تحفز الناس على البقاء في منازلهم.

كان أميتاب باتشان، نجم بوليوود، الذي يتمتع بعدد ضخم من المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي نشطًا جدًا خلال فترة الإغلاق وكان يشارك بعض المنشورات التي لا يمكن تفويتها خلال الأيام القليلة الماضية.

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لم يكن اليوم مختلفًا حيث شارك “شاهنشاه بوليوود” صورة سليفي عن قرب، وعلق عليها بكلمات مثيرة للاهتمام.

لم يقتصر الأمر على الفنان السبعيني فحسب، بل قام جميع المشاهير في جميع أنحاء العالم برفع مستوى الوعي حول تفشي الفيروس التاجي الجديد. ليس هذا فقط؛ اقترح المشاهير أيضًا على الأشخاص تجربة أشياء جديدة أثناء تواجدهم في المنزل حتى لا يشعروا بالملل.

في هذه الأثناء، على الصعيد المهني، كان باتشان مشغولًا جدًا بفيلمه القادم “Brahmastra” الذي يضم أيضًا رانبير كابور و علياء بهات في البطولة.