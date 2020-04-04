حجز الممثل الهندي بريثفيراج وفريق عمل مسلسله الجديد بالاردن

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ناشد الممثل الهندي بريثفيراج وطاقم فيلمه السلطان في حكومة ولاية كيرالا للعودة إلى ديارهم، حيث أنهم عالقون في الأردن يطلبون المساعدة في العودة إلى ديارهم.

كان الفريق في الأردن للتصوير لفيلم تم إيقافه في نهاية المطاف بعد أن فرضت السلطات هناك قيودًا في أعقاب تفشي الفيروس التاجي.

شارك بريثفيراج مناشدته الطويلة على وسائل التواصل الاجتماعي، شرح فيها كيفية تطور الوضع وكيف علقوا في الأردن.

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”مرحباً بالجميع آمل أن يتماسك الجميع ويبذلون قصارى جهدهم للبقاء في أمان خلال هذه الأوقات العصيبة، تم إيقاف تصوير فيلم Aadujeevitham في الأردن مؤقتًا بسبب الظروف السائدة.

وتابع “لكن بعد تقييم الوضع ، كانت السلطات على قناعة بأننا بأمان داخل حدود الصحراء، لذل سمحت لنا بمواصلة التصوير، لسوء الحظ، بعد فترة وجيزة، كان من الضروري تعزيز القيود السائدة في الأردن.

وكتب الممثل “تم اتخاذ إجراء احترازي ونتيجة لذلك ، تم إلغاء إذن التصوير، وبعد ذلك ، كان فريقنا يقيم في معسكر بالصحراء في وادي رام”، “لقد قيل لنا الآن أن الإذن الفوري لاستئناف التصوير غير محتمل بسبب الوضع ، وبالتالي، فإن أفضل خيار لنا التالي هو العودة إلى الهند في أول فرصة متاحة”.

ذكر بريثفيراج أنه نظرًا لأن الخطة الأولية كانت التصوير حتى الأسبوع الثاني من أبريل، كان هناك ما يكفي من المخصصات حتى ذلك الحين ولكن بعد ذلك سيشكل مصدر قلق كبير، وفي الوقت نفسه، أرسل المخرج بليسي بريدًا إلكترونيًا إلى غرفة كيرالا السينمائية، طالباً المساعدة في استيعاب المشكلة مع رئيس وزراء ولاية كيرالا بيناراي فيجايان، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تم إرسال البريد الإلكتروني إلى مشرعين برلمانيين.