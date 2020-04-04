سلمان خان ينعى ابن اخيه

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

وسط كل هذه الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، كشف نجم بوليوود سلمان خان الموجود حاليًا في الحجر الصحي في منزله الفاخر في مومباي عن فقدانه لابن أخته الذي توفي بسبب أمراض قلبية.

توفي ابن أخت النجم سلمان خان ، عبد الله خان ، قبل يومين عن عمر يناهز 38 عامًا. كان الشاب من أبطال رياضة كمال الأجسام، ويشارك علاقة وثيقة مع سلمان.

وبحسب التقارير ، تم إدخال عبدالله إلى مستشفى في منطقة أنديري يشكو من عدم الارتياح. في وقت لاحق ، تم نقله إلى مستشفى في باندرا.

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انتقل سلمان إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة أخبار وفاة ابن أخته المحزنة. كتب سلمان على تويتر: “سأحبك دائمًا ...” ، كما شارك صورة له مع عبد الله.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن عبدالله كان يعاني من مرض السكري. عندما علم سلمان خان بتدهور صحته ، نقله إلى مستشفى ليلافاتي في باندرا ، مومباي.

من المرجح ألا يحض سامان جنازة ابن اخته الراحل، بسبب اجراءات الدول الهندية التي تفرض إغلاق بكمل الهند، لمكافحة فيروس كورونا.