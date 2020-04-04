ريشي كابور يريد إعلان حالة الطوارئ في الهند

رنا صلاح الدين - الخليج 365 - بوليوود

في الآونة الأخيرة ، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن إغلاق البلاد لمدة 21 يومًا في البلاد للسيطرة على انتشار مرض COVID-19.

وقد طُلب مودي من المواطنين البقاء في المنزل. لكن بعض الناس لم يتبع تعليماته وبدا أنهم يأخذون الأمر باستخفاف. بالنظر إلى هذا السيناريو ، يؤكد الفنان الهندي المخضرم ريشي كابور أنه يجب الإعلان عن حالة الطوارئ ويجب أن يكون الجيش على الطرق للسيطرة على الأشخاص ، الذين لا يتبعون الأوامر وتعليمات الإغلاق.

Advertisements

الفنان الذي تعافى مؤخرا من الإصابة بمرض السرطان حيث كان يعالج في الولايات المتحدة، كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : لهذا السبب قلت أننا بحاجة للجيش. الطوارئ.”

قبل أيام قليلة أيضًا ، غرد ريشي كابور على أنه يجب الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد. كتب ، “أيها الهنود الأعزاء. يجب علينا ويجب جميعاً أن ننصاع لإعلان حالة الطوارئ.

وأوضح” انظروا إلى ما يحدث في جميع أنحاء البلاد! إذا صدقت الصور والتقارير التي يبثها التلفزيون، فإن الناس يضربون رجال الشرطة والطاقم الطبي! لا توجد طريقة أخرى لاحتواء الموقف إنه جيد لنا جميعاً. الذعر يندلع. “