«ذا روك» يعلم ابنته النظافة الشخصية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شارك النجم والممثل الأمريكي الشهير دواين جونسون الشهير بـ”ذا روك”، متابعيه نسخة خاصة من أغنية شخصيته فى فيلم الإنيميشن “موانا” You’re Welcome، والتي يرشد فيها الأطفال عن كيفية غسلهم أيديهم للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء ذلك بصحبة ابنته الصغيرة “تيانا”، التى تفاعلت معه طوال الفيديو أثناء تصوير والدتها لورين لهما، خلال العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا علي الجميع.

النجم العالمي علق علي الفيديو عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، قائلا “لقد أدركنا قبل بضعة أسابيع أن جزء الراب من الأغنية هو التوقيت المثالى عندما يحصل أطفالك على غسل أيديهم.. ابقوا بصحة وأمان، يا أصدقائى.

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وكان دواين جونسون، قد شارك بفيديو طريف يجمعه بابنته الصغيرة “تيانا” يعلمها فيه كيف تصبح ذكية وفق تعليقه على الفيديو، ونشر ذا روك عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”، الفيديو وهو يتحدث مع طفلته “تيانا” لتصبح فتاة ذكية ورائعة وقوية، ورغم ترديدها ما يقوله قدر الإمكان، إلا أنها أدهشته عندما قال لها “والدك هو الأفضل” لترد بصوت عال “لا.. أمي”.

والجدير بالذكر أن النجم العالمي دواين جونسون، البالغ من العمر 47 عامًا، قد احتل قائمة أعلى الممثلين أجرا في العالم، للعام الثاني علي التوالي، حيث يحصل على أجر 89.4 مليون دولار قبل الضرائب، وفقا لتصنيف مجلة “فوربس” السنوي، وجاء في المركز الثاني النجم الأسترالي كريس هيمسوورث، بدخل 76,4 مليون دولار، في حين احتل المركز الثالث النجم الأمريكي الشهير روبرت داوني جونيور. فقد حقق دخلا يقدر بـ 66 مليون دولار.

وشملت القائمة أيضاً كل من الممثل الهندي اكشاي كومار بدخل 65 مليون دولار في المرتبة الرابعة، يليه جاكي شان بأجر 58 مليون دولار، ثم برادلي كوبر في المركز السادس بمبلغ 57 مليون دولار، و أدم ساندلر بنفس الأجر، يليه الممثل الأمريكي كريس إيفانز بـ43 مليون دولار.