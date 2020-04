داكوتا جونسون تشارك في تحدي جديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة والممثلة الأمريكية داكوتا جونسون، في تحدي غسيل الأيدي، في إطار حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر فيروس كورونا، كما شارك فيها العديد من نجوم هوليوود.

الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 30 عاماً، بثت مقطع فيديو وهي تغسل يديها ويدي زوجها كريس مارتن، وعلّقت عليه النجمة أوليفيا وايلد بقولها: داكوتا جونسون: بطلة غسيل الأيدي.

وعلى جانب آخر، قالت جونسون إنها لا تعتبر نفسها في عزلة صحية مادامت مع زوجها مارتن، إذ ساعد ذلك في زيادة تقاربهما، كما أنهما يقضيان الوقت في التريض بصحبة كلابهما في حديقة منزلهما بعيداً عن التجمعات.

واعترفت النجمة الأمريكية أن علاقتها بزوجها مرت بفترات شد وجذب وكادت تنتهي لولا أن راجع كل منهما نفسه، واتفقا على أن ما يجمعهما أكبر بكثير من أي خلاف في وجهات النظر، منوهة بالدور الذي لعبته زميلتها جوانيت بيللترو في عودتها إلى زوجها.

وعلى جانب أخر، شوهدت الممثلة والنجمة الأمريكية داكوتا جونسون، مؤخرا، أثناء مرورها في أحد الشوارع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث التقطت عدسات الكاميرات لمصوري الباباراتزي عدة صور لها أثناء اصطحابها لكلبها.

وكان موقع جريدة الديلي ميل قد نشر تقرير أكد خلالة أن نجمة فيلم The 50 Shades of Grey تمكنت من خطف الأنظار لها بتلك الإطلالة المميزة التي ظهرت بها، وأضاف التقرير أن ظهور تلك النجمة جاء بعد يومين من طرح أحداث برومو فيلمها الجديد الذي يحمل اسم THE HIGH NOTE، والذي من المفترض أن يتم طرحه مثلما ظهر في البرومو خلال شهر مايو القادم 2020، أي بعد شهرين من الآن.

وتدور أحداث فيلم THE HIGH NOTE في إطار رومانسي كوميدي، وتحاول داكوتا جونسون أن تتغلب فيه علي لعنة فيلم The 50 Shades of Grey الذي يعتبر أشهر أفلامها السينمائية حيث يراها الكثيرون لا تتمكن من النجاح خلال مسيرتها سوي بأجزاء هذا العمل الشهير، والذي يستند في نجاحه إلي جرأته إلي حد كبير.