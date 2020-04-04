الإعلامية زينة يازجي تبكي في عيد ميلادها بسبب كورونا وزوجها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرص الفنان السوري عابد فهد على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الإعلامية زينة يازجي، على الرغم من تواجده في لبنان، وعدم استطاعته العودة بسبب توقف حركة الطيران هناك.

الفنان السوري احتفل بعيد ميلاد زوجته عبر الهاتف، وغنى لها أغنية عيد الميلاد، فقالت له: “طالع صوتك حنون كما أنت”، لتغلبهما الدموع.

زينة نشرت مقطع الفيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “الله يقرب البعيد.. غريبة هذه الدنيا! وغريب قدرتنا على التأقلم، وتحويل الألم الى أمل.. عيد ميلادي في زمن ‫#التباعد_الاجتماعي و#الكورونا كان مزيجا غريبا من المعايدة عن بُعد و الاحتفالات الرقمية”.

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وأضافت: “عابد محجوز في لبنان حيث كان في تصوير مسلسل الساحر وتم إيقاف التصوير ولكن ايضا الطيران! @abed.fahed شكرا @yarazada على التصوير و الكيك الصيامي و الاحتفال”.

الإعلامية السورية شاركت جمهورها أيضا بمجموعة صور من احتفالها بعيد ميلادها مع ابنيها وصديقتها يارا، وعلقت قائلة: “أشكر الله على نعمة العائلة والجيران والاصدقاء، شكرا يارا لأنك لم ترضي إلا ان تحتفلي بهذا اليوم وما تركتيني @yarazada, شكرا لعائلتي اللي حاولوا بالممكن و المسوح يعملولي جو فرح”.