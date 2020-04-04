حسين الجسمى يطلق كليب «بنعدي».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب والنجم الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة تحمل اسم “بنعدى” عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات الشاعر أنور المشيري، وألحان الملحن فهد الناصر وتوزيع محمد همّام، ومكس صهيب العوضي، والتي أهداها الى دول الخليج والعالم العربي لبث روح التفاؤل والنظر الى المستقبل بعزيمة وإصرار.

وكان الجسمي قد شارك، مؤخرا، فى الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم أغنية بعنوان “متّحدين ومتحدّين” من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان، ومدتها دقيقة قال فيها: كلنا بك يا وطن مسؤولين، اللي تأمر به نحن ملتزمين، وان تحدانا الزمن، ابشر بنا يا وطن، متّحدين ومتحدّين.

Advertisements

وقد عرضت الأغنية المصورة “متّحدين ومتحدّين” بطريقة الفيديو كليب بلقطات من وحي الحالة الإنسانية التي نعيشها في مواجهة فيروس كورونا.

وأطلق الفنان حسين الجسمى، مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم “تساوى الكل”، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب بعدما طرح أغنية أخرى بعنوان “لا تجامل” عبر قناته الرسمية على ” يوتيوب”، نهاية أكتوبر الماضى والأغنية من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.