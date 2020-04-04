رشا مهدي خلال الحظر بفستان أسود

نشرت الفنانة رشا مهدى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة. وظهرت رشا مهدى بفستان أسود مكشوف الصدر والأكتاف، ومطرز من الأمام وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة. أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. Advertisements قد يهمك أيضا: رشا مهدي تواصل تصوير مسلسلها الجديد طاقة حب رحمة حسن تستعرض جمالها على إنستجرام

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