القاهرة - لايف استايل
نشر الفنان حمادة هلال، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تفاعل بها مع جمهوره ومتابعيه، تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية بفرض حظر التجوال والعزل المنزلي الصحي، لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وداعب حمادة هلال جمهوره، بنشر صورة له وهو يرتدي جوانتي لحماية اليدين من التلوث، وعلق قائلًا: «خلي بالكوا الأيام دي يا جماعة ونصيحتي ليكوا أن أفضل مكان تلبس فيه الجوانتي هو الإيد وربنا يحافظ علينا وعليكوا».
من جهة أخرى، روج الفنان حمادة هلال لأحدث أغانيه التي تحمل اسم متونسين ببعض ونشر فيديو له عبر حسابه على "إنستجرام".
وكتب حمادة أغنية متونسين ببعض قريبا إن شاء الله حصريا على mbc مصر".
وكان قد شارك الفنان حمادة هلال فى حملة التوعية ضد فيروس كورونا، بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر هلال صورة له عبر "تويتر" مرتديا الكمامة وعلق: "ياريت يا جماعة نغسل ايدينا كويس ونلبس الكمامة عشان منتعديش من الكورونا ويجيلنا COVID-19 ربنا يسترها علينا وعليكوا".
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كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال يشارك متابعيه لحظات من حياته خلال "العزل الصحي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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