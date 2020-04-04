هنا الزاهد تغني "سالمونيلا

نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد فيديو جديد لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " وهي تغني على أغنية " سالمونيلا" لتميم يونس. ونال الفيديو على إعجاب المتابعين و جاءت بعض التعليقات كالآتي : انتي قمر ياهنون انا بحبك اوي وبحب برنامجك اوي ومتابعاه

طب أنتي ليه بتقولي لا طيب يعني وتقدم هنا الزاهد برنامجها الجديد "هزر فزر"، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc. Advertisements قد يهمك أيضا: ماذا قالت هنا الزاهد لزوجها أحمد فهمي عن فيلمه الجديد طرح بوستر أغنية شيرين عبد الوهاب "مش قد الهوى" عبر "انستجرام"

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