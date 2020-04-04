نبيل الحلفاوي يواصل الدعاء لرفع البلاء والوباء

القاهرة - لايف ستايل كتب الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر". ودعا نبيل الحلفاوي الله من خلال تغريدته لرفع البلاء عن مصر قائلا: " يا رب.. يا رب إدينا البرد على قد الغطا " وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات : اللهم امين , يارب نعدى الازمة على خير , ربنا يسترها. ومن ناحية اخرى غرد نبيل الحلفاوى عبر تويتر قائلا "‏كائن لا يرى بالعين طايح في البشرية بلا رحمة. مبهدل أقوى الدول أكتر من أضعفها أغلق المساجد والكنائس والصناعة والتجارة يفتك بالأرواح وبالاقتصاد العالمي". Advertisements وتابع "فرق بين أقرب الأحباء، بل وحولهم لمصدر تهديد محذرا من زيارة الأبناء لآبائهم وأمهاتهم. إحساس مر قاسٍ ليس لها من دون الله كاشفة". قد يهمك أيضا: نبيل الحلفاوي والد حنان مطاوع فى "القاهرة كابول" نبيل الحلفاوي ينتهي من نصف مشاهده في «القاهرة كابول»

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