شيرين عبد الوهاب تطرح "مش قد الهوى" عبر يوتيوب

القاهرة - لايف ستايل
طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة " مش قد الهوى " من خلال قناتها الرسمية عبر موقع اليوتيوب.
وحققت الأغنية 40 ألف مشاهدة بعد ساعة من طرحها, مش قدى الهوى " من كلمات محمد الغنيمى , الحان محمد رحيم , توزيع أحمد إبراهيم
وتقول كلمات الأغنية :
قالي انتي مش قد الهوي .. سيبي الهوي لناسه
ايه دخلك باحساسه .. البعد فيكي حلال
وانا من ساعتها بعدت .. قاللي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة
وانا سيبته يتمادا .. اصل السكوت في الحاله دي هو ابلغ رد
وكانت شيرين حمست جمهورها لأغنيتها الجديدة من خلال نشر تغريدة توضح أنها تسجل أغنية من أحب الأغنيات إلى قلبها.
يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد.
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