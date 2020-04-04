رامي صبري يحصد 6.7 مليون مشاهدة بـ "حياتي مش تمام" على يوتيوب

حققت أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري، 6 ملايين و730 ألف مشاهدة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها عبر قناته الرسمية في 13 فبراير الماضي.

تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري: "بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.

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