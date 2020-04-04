تعرف على مفاجأة هيفاء وهبي لجمهورها

القاهرة - لايف ستايل نقلت وسائل إعلام لبنانية أن الفنانة هيفاء وهبي تستعد​ لتقديم حفل موسيقي تتشارك فيه مع جمهورها ومتابعيها من المنزل الخميس المقبل، لدعم البقاء في المنازل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. كان مواطنها اللبناني رامي عياش قدم حفلا لدعم البقاء في المنازل الجمعة الماضية. وجاءت فكرة الحفل تضامنا مع الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم. وكان الحفل تحت شعار #خليك_بالبيت وبعنوان "اطلبوا وتمنوا" وأيضا جاء ذلك الحفل تلبية لطلبات العديد من محبيه وجمهوره في جميع أنحاء العالم. Advertisements قد يهمك أيضا: وهبي تُعلِّق على اكتشاف فيروس صيني هيفاء وهبى تنفي إصابتها بـ«الفيروس» وتواصل تصوير «أسود فاتح»

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