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اعرف المبالغ الضئيلة التي تبرع بها الفنانين لمتضررى كورونا.. "مع صحصاح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح" فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، حيث تكشف الحلقة التفاصيل الكاملة حول إدعاء المطربة إيناس عز الدين إصابتها بفيروس كورونا، ولماذا هاجمت وزارة الصحة بدون سبب واضح؟، وتتطرق الحلقة لسر استخدام الفنانين لبرنامج "التيك توك" بكثافة.

 

 

وتتناول الحلقة أيضا تخوفات الفنانة عفاف شعيب من قرار حظر التجوال، ولماذا توقف تصوير العديد من الأعمال الفنية، وتكشف الحلقة أيضا المبالغ الحقيقية التي تبرع بها الفنانين للمشاركة في تحدى الأسر.

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برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير حسام عاطف، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.

 

 

 

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