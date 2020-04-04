صور.. تعقيم لوكيشن "القمر آخر الدنيا" لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل فريق عمل مسلسل "القمر آخر الدنيا" للمخرج تامر حمزة التصوير بمدينة الشيخ زايد، وجمعت المشاهد بين بشري وليلى عز العرب وهشام اسماعيل، وذلك فى المواعيد المقررة التزاماً بمواعيد حظر التجول ، وذلك للحاق بالسباق الرمضاني المقبل، مع مراعاة كل الاحتياطات الوقائية مثل التطهير و التعقيم الكامل لمقر التصوير وإرتداء الكمامات والقفازات وأخذ كافة التدابير الكاملة من فيروس كورونا.

مسلسل "القمر في أآر الدينا"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، بطولة بشري، مؤمن نور، هشام اسماعيل، ساندي، مادلين طبر ، ،ثراء جبيل ،سميره عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف و هدي الاتربي و عمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.

وكانت آخر مشاركات الفنانة بشرى في الدراما مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وأخرون، إخراج رامى إمام.

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وكانت آخر أعمال المخرج تامر حمزة فى عالم الدراما التليفزيونية مسلسل "قيد عائلي"، الذي شارك في بطولته كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل.







