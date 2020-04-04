شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى: ابتعدت عن الفن بعد إنفصالى عن زوجى وتفرغت لابنتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة حنان ماضى، إن سبب إبتعادها عن الفن لفترة طويلة، هو إنفصالها عن زوجها الموسيقار ياسر عبد الرحمن ، وتفرغها لتربية إبنتها حبيبة التي كانت تبلغ من العمر وقتها ثلاث سنوات.

وأضافت ماضى خلال استضافتها ببرنامج "التاسعة"، للإعلامى وائل الإبراشى، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، قرار الطلاق ليس سهلا ، وله تأثير نفسي قوي علي المرأة والرجل ، فأتذكر أنني لم أكن أستطيع أن أتحدث عن هذا الموضوع لمدة طويلة لأنني لم أجتازه بسرعة ، كما أن فكرة أن تقوم بدور الأم والأب أمر صعب للغاية ، كل هذه الأسباب أدت إلى قرار التوقف عن الفن ، ولكنني لم أتوقف بشكل كامل فظللت أقدم أغاني تترات المسلسلات، وذلك لأنها لم تحتاج إلى وقت طويل.

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واسترسلت ماضى قائلة : حبيبة إبنتي تبلغ الآن عشرون عاما ، فقد أصبحت شخصية مستقلة بذاتها ، وهي لم تدخل مجال الفن بسبب رفضي أنا ووالدها لذلك ، فمجال الفن مجال صعب للغاية .

يذكر أن الفنانة حنان ماضى مغنية مصرية ، بدأت مسيرتها الفنية عام 1989وحققت شهرة جيدة خلال فترة التسعينيات.

كانت بداية تألقها الفني مع تتر مسلسل "اللقاء الثانى" وعرفها الجمهور أيضا من خلال تتر مسلسل "المال والبنون" ، ساهمت مع زوجها السابق الموسيقار ياسر عبد الرحمن في تقديم 4 ألبومات منها: ليلة عشق" 1992، و"احساس" 1996، و"شباك قديم" 1999.