فيديو| "كرة سلة وملاكمة".. رامي إمام وابناه في معسكر رياضي بسبب الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر المخرج رامي إمام فيديو عبر حسابه على إنستجرام، داخل منزله، لابنيه وهما يلعبان كرة السلة والبوكس.

وظهر رامي في الفيديو، قائلًا: "العيال اتجننت، القعدة في البيت بوظت العيال".

وعلق على الفيديو: "خلينا نعترف يا جماعة كلنا دلوقتي إن القعدة في البيت خلتنا نعرف قدرتنا الحقيقية علي الصبر و التحمل عاملة ازاي، وقد ايه اللي واحد شافه في حياته كوم، واللي بيشوفه دلوقتي كوم تاني، إنما برضه فيه جانب حلو وإيجابي، لما أنت وولادك تتحدوا بعض في كل أنواع اللعبات الممكنة، و توصل بيكم المرحلة إلي أنكم تكونوا شبه في معسكر رياضي، ده برضه شيء مش وحش، أصبح شعار المرحلة دي آل إمام تتحدي الملل، الفيديو الأول".

ويخوض المخرج رامي إمام السباق الرمضاني المقبل بمسلسل فلانتينو من بطولة والده الفنان عادل إمام، وداليا البحيري، وحمدي الميرغني، ودلال عبدالعزيز، وتأليف أيمن بهجت قمر.