- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أوشك النجم والممثل المصري محمد رمضان، على الإنتهاء من تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “البرنس”، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2020، وذلك خلال الأسبوع المقبل.
رمضان كتب عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: باقي من الزمن أسبوع وننتهي من تصوير مسلسل البرنس.. ثقة في الله نجاح.
ويشارك في بطولة مسلسل “البرنس” محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.
ويسجل “البرنس” التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل “الأسطورة” عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم “جواب اعتقال” الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب “رايحين نسهر” الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.
وكان آخر مسلسلات محمد رمضان “زلزال” فى شهر رمضان الماضى، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يوشك على الإنتهاء من «البرنس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.