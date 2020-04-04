محمد رمضان يوشك على الإنتهاء من «البرنس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أوشك النجم والممثل المصري محمد رمضان، على الإنتهاء من تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “البرنس”، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2020، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

رمضان كتب عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: باقي من الزمن أسبوع وننتهي من تصوير مسلسل البرنس.. ثقة في الله نجاح.

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ويشارك في بطولة مسلسل “البرنس” محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

ويسجل “البرنس” التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل “الأسطورة” عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم “جواب اعتقال” الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب “رايحين نسهر” الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان “زلزال” فى شهر رمضان الماضى، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم.