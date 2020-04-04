ماذا قال عالم الفضاء المصري فاروق الباز عن "كورونا"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصى عالم الفضاء المصري فاروق الباز الجميع في ظل الأوقات العصيبة التي يمرّ بها العالم باتباع نصائح الأطباء والبقاء في المنازل.
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وأكد الباز خلال رسالة صوتية حصرية لـ"العين الإخبارية" أننا نريد الانتهاء من هذه الأزمة سريعا والعودة لحياتنا السعيدة، خاصة أن كورونا فيروس جديد، وما زال الأطباء يجهلون عنه الكثير، ويحتاجون إلى مزيد من الوقت لمعرفة تفاصيله.
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وأضاف أن الكوادر الطبية في جميع أنحاء العالم تكرس جهودها للتعرف على هذا الفيروس ومعرفة كيفية التخلص منه، للوصول إلى طريقة علاج تخلصنا من هذا البلاء قريبا.
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