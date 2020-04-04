شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد تنتهى من تصوير مشاهدها فى فيلم "الحارث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة أسماء أبو اليزيد من تصوير مشاهدها بالكامل من فيلم "الحارث"، للنجم احمد الفيشاوى وياسمين رئيس حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: الفنانة أسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل من إخراج محمد نادر فى أول أعماله الطويلة.

ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى خلال الأحداث ومتزوج من ياسمين رئيس الذى تشاركه فى بطولة العمل، وتكتشف الزوجة خيانة زوجها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.

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وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، حيث بدأ فريق العمل التصوير الشهر الماضى ويستمر صناعه فى التصوير خلال الفترة المقبلة لسرعة الانتهاء منه ودخوله عمليات المكساج والمونتاج استعداداً لطرحه فى السينمات.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .