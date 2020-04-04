شكرا لقرائتكم خبر عن أول حلقات الموسم الثانى من مسلسل NOS4A2 يوم 1 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة AMC، عن طرح أول حلقات الموسم الثانى من مسلسل الرعب والدراما، NOS4A2، بداية من يوم 1 يونيو المقبل، على شبكتها جنبا مع شبكة BBS، فى تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv Series Finale"، استنادًا إلى رواية جو هيل.

تدور أحداث مسلسل الرعب حول امرأة شابة من الطبقة العاملة تدعى فيكتوريا ماكوين (Ashleigh Cummings)، يطور فيك، وهو فنان، القدرة الخارقة على العثور على الأشياء المفقودة، وسرعان ما أصبحت في طريق تشارلي مانكس الخالد الذي يبدو أنه لا يموت (زاكارى كوينتو) الذى يعيش على أرواح الأطفال، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv Series Finale".

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كما أعلنت شبكة AMC عن تجديد مسلسل Better Call Saul، للموسم السادس والأخير، ومن المقرر عرضه في خلال عام 2021، على أن يبدأ العمل على الموسم الجديد من العمل مع نهاية العام الجارى، وذلك قبل طرح الموسم الخامس من العمل، الذى سيبدأ عرضه فى 23 فبراير من العام الجارى 2020، الساعة الـ10 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تعرض ثانى حلقة فى اليوم التالى 24 فبراير فى تمام الساعة الـ 9 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وسيتكون الموسم الخامس من مسلسل Better Call Saul على 10 حلقات، وكانت قد شهدت المواسم الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة، والتى من المتوقع كشف غموضها فى الموسم الجديد من المسلسل، والعمل من بطولة بوب أودينكيرك وجوناثان بانكس، وتدور أحداثه عام 2002، حيث يركز على شخصية المحامى غير المعروف آنذاك سول جودمان قبل ست سنوات من تعرفه على والتر وايت.

مسلسل Better Call Saul هو عمل درامى بدأ بثه على قناة AMC فى 8 فبراير 2015، من تأليف فينس جيليجان وبيتر جولد وهو مشتق من مسلسل Breaking Bad، ويتكون الموسم الأول من عشر حلقات، وفى يونيو 2014 أعلنت قناة AMC عن تجديد المسلسل إلى موسم ثان مكون من 13 حلقة ليعرض فى 2016.