شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف مع أبلة فاهيتا.. قص حتة من شنبه ومسك صاجات واداها ساعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة مميزة حل فيها النجم عمرو يوسف ضيفاً على برنامج أبلة فاهيتا الذى يذاع علي شاشة قناة ON E تطرق فيها للعديد من الأمور التي تخصه، وخلال فقرة من فقرات البرنامج تتمثل فى سؤال إذا رفض الإجابة عليه ينفذ عقابا، قام النجم عمرو يوسف بالعديد من الأمور الجديدة والمختلفة عليه، حيث قام عمرو يوسف بتنفيذ العقاب بالقيام بقص حتة من شنبه، ثم أمسك صاجات وغني لأبلة فاهيتا، بالإضافة إلى إعطائه ساعته لأبلة فاهيتا، وذلك لرفضه الإجابة على أسئلة من عينة "مين أرخم واحدة في أصحاب كندة؟، وأجرك كام في آخر مسلسل، وسعر الساعة التى يرتديها".

وكانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

كانت قناة E ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.